Армянские националистические круги продолжают раскручивать тему мнимой «опасности», будто бы грозящей христианским памятникам Карабаха после освобождения. Того, что одной из ступеней станет веб-симпозиум «Христианское историко-культурное наследие народов Армянского нагорья и прилегающих территорий», организованный Форумом армянских ассоциаций Европы (Швейцария), Эчмиадзинским монастырем и Венским клубом — Панъевропейским центром политико-экономического анализа и прогнозов — Альянс защиты мира (Словакия), следовало ожидать. Появившиеся в Интернете видеоматериалы не оставляют на этот счет сомнений. Стартовал веб-симпозиум с «проповеди» эчмиадзинского католикоса Гарегина II, который, позабыв заповедь «Не обмани», принялся тиражировать дешевые фейки армагитпропа, начиная от «уничтожения хачкаров» и «обстрела церкви Казанченоц в Шуше» и заканчивая страшилками «Азербайджан хочет уничтожить все следы армянства» (судя по всему, эти «следы армянства» в Карабахе — это исключительно памятники Нжде и Вазген Саркисяну вместе с придуманными армянскими названиями азербайджанских городов).

Однако, как сообщает Minval.az, попытка привлечь к участию в симпозиуме не только баронессу Кокс, но и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, привела к неожиданным результатам. Только вот Пиотровский начал говорить совсем не то, что от него ждали, и заговорил о той опасности, в которой сегодня находятся христианские общины Ближнего Востока — родины христианства, как напомнил академик. Затем вообще нанес организаторам симпозиума, пардон, «удар под дых», заявив, что ему не нравится то, что в этом мероприятии не участвуют представители интеллигенции Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Вспомнил уничтожение фанатиками мавзолеев Тимбукту — а это, если кто забыл, мусульманские памятники. Затем напомнил о конференции ЮНЕСКО, проходившей в Дербенте, напомнил о призыве к постоянному мониторингу состояния памятников на Ближнем Востоке, напомнил с более чем понятной для ученого профессиональной гордостью о ценнейших артефактах истории Кавказа, хранящихся в Эрмитаже — и христианских, и мусульманских. И еще назвал «наследником Кавказской Албании» Дербент, расположенный в мусульманском Дагестане. Чем выбил еще один аргумент — если наследником Кавказской Албании может быть мусульманский Дагестан, то почему в этом должно быть отказано мусульманскому Азербайджану? И тем более воздержался от прямой поддержки провокационных тезисов «вот сейчас придут злые турки и перережут всех армян». Так что организаторам оставалось только кусать локти: прерывать академика было неудобно, и оставалось только слушать, как Михаил Борисович напоминал участникам симпозиума, о чем надо говорить и беспокоиться.

Minval.az