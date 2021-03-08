Российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в некоторых СМИ публикаций с критикой западных вакцин от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это нонсенс. Российские спецслужбы не имеют отношения к критике вакцин», — заявил он газете The Wall Street Journal.

«Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой «Спутника V» как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час», — добавил Песков.

В статье газеты утверждается, что сотрудник Госдепа США, работающий в структуре, которая отслеживает попытки дезинформации, сообщил об обнаружении нескольких вызвавших подозрения у Вашингтона публикаций с критикой вакцин западных стран. По словам сотрудника Госдепа, за этими публикациями якобы стоят спецслужбы РФ. Речь идёт о рассчитанных на иностранных читателей порталах. Их посещаемость — незначительная, констатирует издание.

Minval.az