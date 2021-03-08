Mинобороны Армении опровергло информацию армянских СМИ и телеграм-каналов о напряженности на северном участке границы с Азербайджаном.

«В соцсетях и различных СМИ продолжаются дезинформации о напряженности на границах Армении выстрелах, большом скоплении ВС противника. В частности, распространяются сведения, что «якобы на участках фронта близ Иджевана и Шамшадина скопилась тяжелая азербайджанская техника, в третьем армейском корпусе Тавуша объявлена тревога». Подобная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве настоятельно рекомендуют воздерживаться от распространения очевидной дезинформации.

Minval.az