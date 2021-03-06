Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывших правоохранителей, которые отказались поддерживать действующий режим и создали проект BYPOL, собирающий данные о нарушениях силовиков.

Речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Олеге Талерчике, экс-следователе Игоре Лобане и «иных лицах», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Указанные граждане на Интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ч. 3 ст.130 УК РБ) и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

Minval.az