Начальнику Управления боевой подготовки ВС Армении, заместителю главы Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлено обвинение. Он проходит в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, расследуемого в главном военном следственном управлении Следственного комитета Армении. Об этом пишет газета «Жоховурд», ссылаясь на отдел общественных связей Генпрокуратуры Армении.

В публикации говорится, что в запросе в Генпрокуратиру корреспондент «Жоховурд» попросил предоставить информацию, возбуждено ли уголовное дело в связи с 44-дневной войной, допрашивался ли Андраник Макарян в рамках этого дела и в каком статусе?

«На эти вопросы пришел ответ, только по той части, что Макарян вовлечен в дело в качестве обвиняемого», — говорится в публикации

Генпрокуратура отказалась предоставить иную информацию по делу, считая ее секретной.

Макарян — один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и других военных, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Газета предполагает, что у него на то есть свои причины.

Маркарян не подписал заявление Генштаба из-за того, что одно из уголовных дел по итогам войны в Карабахе связано с действиями возглавляемого Андраником Макаряном управления, в частности, речь идет о брошенной в Зангелане на произвол судьбы группе военных (до сих пор они считаются без вести пропавшими), отмечает Sputnik.

Согласно изданию, Макарян надеется, что после увольнения Гаспаряна его назначат главой Генштаба, а уголовное дело в его отношении будет прекращено.

Minval.az