Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заявил о поддержке демократических институтов и урегулирования в Нагорном Карабахе.

В пятницу в пресс-службе армянского кабмина сообщили о разговоре Пашиняна с Блинкеном, в котором обсуждались карабахская проблема и вопросы двусторонних отношений.

«Госсекретарь подчеркнул важность верховенства закона и демократических институтов, а также выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении», — заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — добавил Прайс.

Minval.az