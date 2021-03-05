Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter выразил соболезнования турецкому народу в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военнослужащих в районе провинции Битлис.

«Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис. Близким погибших – сил пережить эту страшную потерю, а раненым – скорейшего выздоровления», — подчеркнул он.

Президент Украины поделился этой публикацией на турецком, украинском и английском языках.

Minval.az