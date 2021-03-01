Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Реакция будет с нашей стороны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Грушко отметил, что решение Евросоюза одобрить санкции по делу Алексея Навального не стало для Москвы сюрпризом, однако подобные действия разрушительно действуют на двусторонние отношения. «Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никаким образом не отвечает интересам самих европейских стран», — указал замглавы МИД РФ.

Ранее в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального — впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу. В санкционный список могут попасть чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального.

Minval.az