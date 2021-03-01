В Гардабанском районе, являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии, прогремел взрыв вблизи школы.

В результате взрыва получили ранения этнические азербайджанцы, братья в возрасте 11 и 15 лет.

15-летний ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его жизнь не удалось. По словам его отца, причиной взрыва послужил неизвестный предмет, который нашли дети по дороге из школы домой, передает АПА.

На место взрыва привлечены сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.

Minval.az