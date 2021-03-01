Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с премьером Николом Пашиняном. Последний отправился домой к главе государства ввиду наличия у Саркисяна проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба президента.

Саркисян и Пашинян коснулись внутриполитической ситуации в стране. В пресс-службе опровергли слухи в СМИ о том, что Пашинян на встрече попытался оказать давление на президента с тем, чтобы тот подписал указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В администрации президента призывают воздерживаться от распространения такой дезинформации, отмечая, что она еще больше обостряет и без того напряженную атмосферу.

В сообщении говорится, что президент руководствуется исключительно Конституцией страны и общенациональными и общегосударственными интересами, действуя в рамках своих полномочий.

Напомним, политический кризис в стране усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Однако президент Армен Саркисян не подписал этот документ и с возражениями отправил заявление в аппарат премьера. Между тем, глава правительства повторно отправил документ президенту. Премьер созвал своих сторонников на митинг, который состоится 1 марта на площади Республики. Параллельно митинг будет проводить оппозиционное «Движение за спасение родины».

Minval.az