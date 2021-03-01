Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер Никол Пашинян, не пришел на заседание Совбеза, хотя был проинформирован о его проведении, заявили в пресс-службе Кабмина.

На заседании Совбеза, которое прошло в понедельник под председательством Пашиняна, было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генштаба.

«Начальника генерального штаба на заседании совета не было. Хотя он был проинформирован», — сказал собеседник агентства.

Minval.az