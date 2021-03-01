Россия не навязывает свою точку зрения и ждет, что таким же образом будут освещаться события, происходящие в РФ.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И в свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно», — сказал Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованных для работы в РФ.

Лавров подчеркнул, что российские власти ни от кого не закрываются, «всегда готовы к дискуссиям», однако нельзя принимать как данность и соглашаться с нынешней волной ложной информации, навешивания ярлыков из старых идеологических клише.

Minval.az