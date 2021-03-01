Совет безопасности Армении выступил с заявлением, в котором осудил попытки втянуть армию в политические процессы и призвал президента подписать указ о снятии главы Генштаба с должности.

В заявлении говорится, что Конституция четко фиксирует недопустимость вовлечения Вооруженных сил в политические процессы, а также факт их нахождения под гражданским контролем.

Согласно закону, глава правительства по своему усмотрению выступает с ходатайством о снятии или назначении начальника Генштаба как высшего военного должностного лица.

Президент в свою очередь как важнейший институт по контролю за соблюдением Конституции обязан проявить соответствующий подход.

«Исходя из вышеизложенного, Совет безопасности призывает президента Республики удовлетворить ходатайство премьера об освобождении начальника Генштаба от должности и подписать соответствующий указ», — говорится в заявлении.

Minval.az