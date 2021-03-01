Толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, передает РИА Новости.

Там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

«Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», — сказал один из участников.

Очередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских «Искандерах». Он заявил, что поставленная техника была неисправна.

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