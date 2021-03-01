Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг начальника Генштаба. В нем говорится, что возвращение премьеру проекта указа о снятии Оника Гаспаряна с должности привело к недопустимым спекуляциям и неадекватной реакции, пишет ереванский «Спутник».

Саркисян напоминает, что выполняет свои функции объективно, исключительно в рамках закрепленных Конституцией полномочий, принимая решения на основе национальных и государственных интересов.

Как известно, после того, как президент вернул премьеру ходатайство о снятии Оника Гаспаряна, Никол Пашинян назвал этот шаг необъяснимым и непонятным решением, а его соратник по фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил о возможности импичмента президенту.

По словам Саркисяна, важнейшая миссия президента как главы государства сводится к тому, чтобы следить за соблюдением норм Конституции, использовать президентский институт как площадку для диалога и переговоров с целью выхода из ситуации.

«Президент республики неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность к объединению за столом переговоров, устранению разногласий между политическими силами и поиску взаимоприемлемых решений», — говорится в заявлении.

Саркисян также отметил, что вернул с возражениями проект указа об освобождении начальника Генштаба, основываясь на своих полномочиях, закрепленных ч. 2-й ст. 139-й Конституции страны.

Саркисян также напомнил, что еще 31 марта 2020 года Конституционный суд вынес решение, по которому за президентом закреплены конституционные полномочия назначать и освобождать высокопоставленных военных по своему усмотрению. В заявлении говорится, что президент получил аргументы о неприемлемости его возражений 28 февраля вечером. Свою позицию Саркисян выскажет в рамках сроков, установленных Конституцией.

Согласно ч. 2-й ст. 139-й Конституции, президент может в трехдневный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, представивший предложение или обратившийся с ходатайством. Если компетентный орган эти возражения не принимает, то президент республики подписывает соответствующий акт или обращается в Конституционный Суд.

Minval.az