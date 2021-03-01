Министерство обороны Казахстана продолжает испытания турецкого бронеавтомобиля ARMA-8×8, предложенного компанией «Otokar» для вооружения казахстанской армии.

Испытания бронированной колесной машины (БКМ) ARMA-8×8 с боевым модулем NEFER проводились на учебном полигоне «Спасск» Карагандинского гарнизона. Тестированию подверглось вооружение БКМ, стрельбы проводились в разное время суток. Отмечается, что боевой модуль NEFER оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным пулеметом 7,62 мм. Модуль специально разработан для использования в казахстанской армии.

БМ позволяет вести стрельбу в темное время суток, используя прицельный комплекс и тепловизионную камеру. Это обеспечивает хорошую видимость и эффективное поражение целей, сообщает Министерство обороны Казахстана.

Minval.az