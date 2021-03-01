Служба национальной безопасности Армении опровергла слухи о якобы проникновении в страну специальной группы турецких военных.

В воскресенье портал LIVEnews.am сообщил, что границу Грузии с Арменией пресекла «спецгруппа из Турции» в количестве 13 человек. Якобы «в состав группы входят представители оперативного отдела 3-й полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки». Целью данной группы якобы является «непосредственное участие в провокациях против Генерального штаба Вооружённых сил Армении». Позднее эту публикацию перепечатали большинство армянских изданий и телеграм-каналов.

«Распространяемая СМИ информация о въезде в Армению представителей специальной группы вооруженных сил Турции не соответствует действительности. Опровергая это, вновь призываем наших соотечественников не поддаваться дезинформации, проявлять бдительность, воздерживаться от распространения непроверенных сведений», — говорится в сообщении на сайте СНБ.

Minval.az