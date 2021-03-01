Сотрудники полиции задержали людей, подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек в Нижегородской области, сообщило управление МВД по Владимирской области. Пресс-служба управления отметила, что подозреваемых задержали на территории региона, соседнего с регионом происшествия.

«Сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области задержаны подозреваемые в совершении убийства четырех человек в Нижегородской области»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали о задержании двух подозреваемых на территории Владимирской области. Один из источников «Интерфакса» сообщал, что ранее в розыск в связи с убийством объявлялись граждане Армении и Узбекистана. После сообщения МВД источник ТАСС уточнил, что было задержано четыре человека.

Тела пятилетнего ребенка, его 41-летней мамы, 64-летнего деда и 63-летней бабушки были найдены в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Источник «Интерфакса» отмечает, что еще двух членов семьи — отца и девочки — в момент происшествия не было дома. Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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