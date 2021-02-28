Вертолет российских Военно-космических сил (ВКС) Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Посадка была совершена по техническим причинам во время планового патрулирования территории провинции Хасеке, указано в сообщении. Экипаж был оперативно эвакуирован на аэродром.

«Жизни летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», — уточнили в ведомстве.



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Российский вертолет разбился на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате крушения один человек погиб. Известно, что инцидент произошел в провинции Хасака, недалеко от российской военной базы.

Других подробностей не приводится.

В марте 2020 года американское издание The National Interest сообщило, что с 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров. По мнению журнала, подобные потери объясняются неопытностью российских военных в экспедиционных операциях и проблемами с техникой.

Minval.az