Россия спустя 25 лет с момента вступления в Совет Европы (СЕ) настроена на активное развитие сотрудничества, в частности в сферах борьбы с коронавирусом, искусственного интеллекта, экологии, биотехнологий. Так слухи о возможном выходе страны из организации прокомментировал постоянный представитель России при СЕ, посол Иван Солтановский, передает ТАСС.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — подчеркнул он.

Солтановский заверил, что «вопреки пандемии и желаниям русофобов» Россия продолжает отстаивать национальные интересы, в том числе на европейских международных площадках. «Залог успеха — уверенность в собственной правоте, спокойствие и загоризонтное видение перспектив», — пояснил дипломат.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой предупредил, что Россию могут вывести из состава Совета Европы из-за отказа исполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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