Отношения между Арменией и Россией ухудшаются с каждым днем, заявил руководитель оппозиционной партии «Отечество», экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

«Армяно-российские отношения ухудшаются в ежедневном режиме, и началось это с весны 2018 года (со сменой власти в Армении — ИФ). «, — сказал Ванецян журналистам на проспекте Баграмяна в Ереване, где начинается оппозиционный митинг.

По его словам, со стратегическим партнером номер один — Россией, у Армении нет нормальных отношений, пишет Интерфакс.

«Нам не нужны отношения на словах, необходимы конкретные действия», — подчеркнул он.

Minval.az