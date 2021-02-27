Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту свое прошение об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, сообщает Спутник-Армения со ссылкой на публикацию Пашиняна в Fcebook․

«Президент решил вернуть прошение об увольнении начальника Генштаба, что отнюдь не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я в установленном порядке повторно направляю ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», – написал Пашинян.

Minval.az