Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы армянского кабмина, сообщает Спутник-Армения со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата.

«Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил», — отмечается в сообщении.

Саркисян при этом заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении начальника Генштаба, по мнению юристов, противоречит конституции.

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