Федеральное бюро расследований США (ФБР) объявило награду в 250 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет аресту российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ордер на его арест был выдан Окружным судом США по округу Колумбия в феврале 2018 года. Из поиска на сайте ФБР следует, что профиль Пригожина в списке разыскиваемых преступников появился летом 2020 года. Однако до сегодняшнего дня СМИ не сообщали о том, что он внесен в этот список.

Американские власти разыскивают Пригожина из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела США, в том числе президентские выборы 2016 года.

В профиле Пригожина на сайте ФБР указано, что он говорит по-русски, связан с Россией, Индонезией, Катаром и Эстонией. Кроме того, там есть несколько его фотографий, дата его рождения (1 июля 1961 года) и описание его внешности: лысый, карие глаза.

Сам Пригожин сравнил свое включение в список разыскиваемых ФБР людей с «охотой на ведьм». «Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия», — цитирует бизнесмена пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд».

Minval.az