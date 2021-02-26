Перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня сконцентрированы крупные полицейские силы. Сотни полицейских перекрыли путь к правительственному особняку.
Перед резиденцией премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня сконцентрированы крупные полицейские силы. Сотни полицейских перекрыли путь к правительственному особняку.
Дата: 2021/02/26 16:52
Раздел: Бывший СССР
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