Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Об этом сообщает портал «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Украине Крым.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — сказал Зеленский.

Он добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, среди них названы поддержка крымско-татарской культуры и защита прав жителей полуострова.

Minval.az