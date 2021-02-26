Кандидат в премьер-министры, лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян заявил собравшимся у здания парламента, что если президент Армении Армен Саркисян подпишет ходатайство об освобождении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна от должности, армия должна восстать, сообщает Спутник-Армения.

«Неужели армия должна спокойно следить за тем, как унижают ее начальника? Неужели она должна подчиняться какому-то репортеру, у которого на губах молоко еще не օбсохло?! Конечно, нет. Армия восстанет. Я призываю ее восстать», — сказал он.

Если армия восстанет против Пашиняна, то у него останется всего две опоры — полиция и фракция НС «Мой шаг».

«Многие сотрудники полиции сегодня пишут заявления об уходе. Новая власть обязательно должна будет вернуть их «, — заявил Манукян.

Что касается «Моего шага», лидер оппозиционного движения пригрозил, что если фракция продолжит игнорировать заседания парламента для отмены военного положения, то оппозиция «каждого из депутатов силой приведет в НС».

«Я верю, что во фракции есть нормальные люди. Но вся фракция продолжает игнорировать призывы оппозиции. Ничего, в 1988-ом Верховный Совет тоже отказывался прийти на заседание. Народ силой каждого из депутатов вывел из домов и притащил в здание парламента», — вспомнил Манукян.

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