Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Национального олимпийского комитета пригрозил собрать боеспособный спортивный десант для высадки в Токио, где в июле-августе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры, сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Именно вашими усилиями создается спортивная слава Белоруссии. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов», — обратился Лукашенко к собравшимся на заседании.

Он отметил, что абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Белоруссии.

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