«Слышал недавнее заявление депутата от блока «Мой шаг» Андраника Кочаряна, говорит, мол, стрелять будем. Он обыкновенный засранец и больше ничего».

Об этом в ходе митинга на площади Свободы заявил генерал-полковник, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

По его словам, Кочарян не знает, к какому полю примкнуть: то к одному, то к другому, то к третьему, и везде у него не получается.

«Я его давно знаю. Он несчастный человек и трус из трусов. Он на фронте не был, форму одел, бороду отпустил и думает, что хороший мальчик. Хотя в 1992 году небольшую пользу армии приносил», — цитирует Хачатурова News.am.

Напомним, что 22 февраля в интервью армянской службе радиостанции «Свобода» председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности, депутат фракции блока «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил: «Если они думают о захвате зданий, то пусть думают также о том, что эти здания находятся под защитой государства, а значит, государство имеет право открыть огонь».

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