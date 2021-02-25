Премьер Армении Никол Пашинян обратился к военным.

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить», — заявил он во время митинга своих сторонников на площади Республики.

Он также отметил, что народ не допустит военного переворота в Армении. Армия, по его словам, не может участвовать в политических процессах и должна подчиняться избранным властям.

Пашинян заявил, что у прежних властей страны есть ставленники в вооружённых силах, они должны уйти.

Он отметил, что вопрос его ухода должен решить народ.

«Пусть народ решит, что я ухожу, пусть народ застрелит меня прямо на площади», — заявил он.

Minval.az