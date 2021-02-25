Парламентская фракция «Мой шаг» в распространенном в четверг заявлении выразила поддержку премьер-министру Николу Пашиняну.

В фракции заявили, что считают недопустимым «политическое заявление отдельных военных и расценивают его как попытку военного переворота».

«Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясения в этой хрупкой послевоенной ситуации, полной внешних угроз. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, ведут себя безответственно. Фракция едина в вопросе поддерживания стабильности государства и власти народа», – говорится в заявлении, передает «Спутник-Армения».

Депутаты призвали граждан выйти на площадь Республики, «мирно реализовать свое конституционное право» (какое именно право — депутаты не уточнили).

Политический кризис усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера об «Искандерах».

В ответ премьер заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью «отстоять революцию». Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент пока не подписал.

Minval.az