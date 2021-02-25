Родители военнослужащих, проходящих службу в Карабахе, проводят очередную акцию протеста перед зданием Министерства обороны.

Они требуют, чтобы их сыновья продолжали службу в воинских частях Армении.

«Я не хочу отправлять своего сына на службу в Карабах. Он готов служить в любой из воинских частей Армении, но не поедет в Карабах, так как гарантий безопасности нет», — сказал один из родителей.

Напомним, 23 февраля в N-ской воинской части МО Армении произошел инцидент. По данным Минобороны, родители группы военнослужащих пытались воспрепятствовать возвращению в свои воинские части военнослужащих обязательной срочной службы. В районе воинской части вспыхнули беспорядки. Группа военнослужащих отказалась ехать в места постоянной дислокации, а некоторые, воспользовавшись сложившейся ситуацией, добровольно покинули территорию воинской части.



Minval.az