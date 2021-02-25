Армянская оппозиция утром в четверг возобновила акции неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В частности, сторонники «Движения по спасению родины» перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж, передает Спутник-Армения.

Активисты скандировали «Армения без Никола», перекрывая улицы как автомобилями, так и «живым щитом». На других участках столицы также проходили аналогичные акции.

По словам члена партии «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна, протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти.

Спустя некоторое время активисты разблокировали улицы.



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