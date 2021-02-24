Президент РФ Владимир Путин попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

«Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, все идет в ход — используют и террористов», — сказал Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ в среду.

Президент также призвал повышать «уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений». «В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой единого Национального антитеррористического комитета», — отметил он.

Minval.az