«Особо подчеркну, что вопросы государственной безопасности, защиты наших граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны, всегда остаются приоритетными, я бы сказал даже, наиважнейшими. Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность не снижается» , — сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.