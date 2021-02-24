Некоторые страны сегодня даже не пытаются скрывать недружественное отношение к России и ведут против нее информационные кампании с теориями заговора.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», — сказал Путин.

Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом.

Minval.az