Использование инструментов спецслужб, санкции против России абсолютно бесперспективны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.

Minval.az