Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Политик предположил, что это «оружие 80-х» годов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Daily Storm выразил мнение, что Пашинян, критикуя российское оружие, хочет подчеркнуть свою невиновность в результате конфликта на Южном Кавказе. По словам Шерина, премьер Армении должен публично извиниться.

«Несомненно, Пашиняну необходимо найти виновных в том, что произошло. Но после таких заявлений стоит немедленно создать двухстороннюю комиссию, поскольку Армения является членом ОДКБ. И такое публичное извинение РФ — это на самом деле может нанести очень серьезный удар по репутации нашего оружия и по престижу всей страны. И за такие слова нужно понести ответственность, если они не подтвердятся», — сказал Шерин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне считает, что вначале нужно изучить, « а читал ли вообще Пашинян тактико-технические характеристики «Искандеров» и знает ли он, для чего применяется эта ракета».

«Я честно говоря, не совсем понимаю, в чем претензия. Пашинян, наверное, никогда не имел отношения к военному делу», — полагает парламентарий. «Надо к его словам отнестись серьезно. Если человек такие вещи говорит — следует проводить проверку. Пусть подтверждает это фактами какими-то», — добавил Шерин.

«Как можно высчитать, что 10 «Искандеров» допустили, а только один взорвался? А куда остальные девять упали и не взорвались? Считаю, Пашиняну стоит публично извиниться. Но он же на весь мир ляпнул. Фраза Пашиняна показывает, насколько глубоко он вообще погружался в военное дело», — отметил депутат.

Minval.az