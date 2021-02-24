Премьер-министр Армении Никол Пашинян критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном, считает военный эксперт, доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «не взорвавшихся» во время войны в Нагорном Карабахе ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер». По его утверждению, ракеты либо «не взрывались» совсем, либо «взрывались на 10%».

«Его обвиняют в том, что он не обеспечил подготовку армии к ведению боевых действий с Азербайджаном. Это соответствует действительности. В этих условиях он пытается снять с себя вину и возложить ее на Россию, что якобы Россия поставила несовершенные системы оружия», — заявил Сивков РИА Новости.

Он не исключил, что в дальнейшем от официальных лиц Армении можно будет услышать критику и других системы российского оружия.

Слова армянского лидера о том, что «ракета взорвалась на 10%», Сивков предложил трактовать как 10-процентную работоспособность ракет. То есть, к примеру, запущено было десять, а взорвалась из них всего одна.

Однако в таком случае Азербайджан не преминул бы продемонстрировать миру несработавшие ракеты, уверен эксперт.

«Все старты ракет «Точка-У» и «Эльбрус» [другие оперативно-тактические ракетные комплексы] фиксировались азербайджанской стороной и подробнейшим образом освещались в СМИ. Если бы хотя бы одна ракета упала и не взорвалась, это было бы предметом очень бурного обсуждения, была бы показана эта ракета целая или полуразрушенная в результате падения», — добавил доктор военных наук.

Еще одной из причин «оплевывания» российского оружия, по его мнению, может быть попытка реабилитации в глазах западных политиков. Сивков отметил, что Пашиняну пришлось принять посредничество России в урегулировании и согласиться на размещение российских миротворцев, в результате чего Запад «сильно потерял в степени своего влияния в этом регионе».

Minval.az