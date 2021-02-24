Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность.

Об этом Лавров сказал на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав», — заявил он.

В МИД России также выразили сожаление, что СПЧ ООН и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей.

Minval.az