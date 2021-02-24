Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.
«Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной», — сказал он.
Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.