Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

«Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной», — сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

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