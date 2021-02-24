Члены оппозиционного «Движения спасения родины» вошли в здание Ереванского государственного университета.
Они проводят акцию с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призывают студентов и преподавателей присоединиться к акции.
Члены оппозиционного «Движения спасения родины» вошли в здание Ереванского государственного университета.
Они проводят акцию с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призывают студентов и преподавателей присоединиться к акции.
Дата: 2021/02/24 13:04
Раздел: Бывший СССР
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