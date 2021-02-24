Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи после его заявления о неэффективности «Искандеров». Ответ на критику в отношении российского оружия сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«»Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению», — сказал парламентарий.

По его словам, соответствующим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.

«Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. Недаром Запад часто говорит по поводу, чтобы мы внесли в переговорный процесс как раз эти ракеты малой дальности. В Сирии они применялись очень точно и неоднократно. Я, мягко сказать, не соглашусь с этим мнением товарища Пашиняна», — добавил он.

23 февраля Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». По его словам, российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.

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