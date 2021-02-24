Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о невзорвавшихся оперативно-тактических ракетах «Искандер».

Пашинян накануне в интервью 1in.am, коснувшись обвинений экс-президента Сержа Саргсяна о неиспользованном вовремя ОТРК «Искандер» во время боевых действий, заявил, что Саргсян «сам знает ответ на свои вопросы». «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» — сказал Пашинян.

На уточняющий вопрос журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю. Может, оружие 80-х».

Начальник управления по информации и связям с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян заявил Sputnik Армения, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера».

Minval.az