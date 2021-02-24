Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что была бы готова предоставить гарантии безопасности действующему президенту Александру Лукашенко в случае его отставки, если бы это решение зависело только от нее. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube.

По ее словам, такие гарантии могли бы стать одним из пунктов переговоров между гражданским обществом и действующей властью. При этом политик полагает, что после череды насилия в стране не все белорусы будут согласны на этот вариант, хотя она пошла бы на это для «прекращения террора». «Как это обычно делается: маленький домик с охраной личной, да», — предложила Тихановская.

Она добавила, что в будущем видит нынешнего президента «одиноким человеком, которого никто не поминает добрым словом», при этом он «каждый вечер будет сожалеть» о своих поступках по отношению к согражданам.

Ранее Тихановская заявила, что считает Лукашенко хитрым и жестким политиком. Она полагает, что была допущена к участию в президентских выборах только для того, чтобы президент мог «посмеяться над женщиной, за которой никто не пойдет».

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.

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