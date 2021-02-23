Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня «Град», размещенную с нарушением линий отвода. Об этом сказано в ежедневном отчете миссии во вторник, 23 февраля.

Патруль СММ обнаружил 20 февраля 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) возле Хрустального (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Кроме того, миссия сообщает о препятствовании полетам беспилотников на временно неподконтрольной правительству территории Донбасса.

«19 февраля БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения) во время полета неподалеку н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), а также действия помех сигнала GPS (по оценке, в результате вероятного глушения), пролетая у н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) и н. п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка)», — сказано в отчете.

Наконец, 21 февраля возле Дачного (неподконтрольный правительству, 47 км к западу от Луганска) во время полета БПЛА малого радиуса действия было зафиксировано четыре выстрела из стрелкового оружия, по оценке, в сторону БПЛА. Впоследствии команда СММ заметила, что одна стойка шасси БПЛА была повреждена, по оценке, в результате поражения огнем из стрелкового оружия. Команда миссии была вынуждена покинуть этот район.

Minval.az