Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания спецназом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии пообещал довести борьбу оппозиции с властями до победы.

Ранее во вторник спецназ задержал председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, после чего оппозиция заявила о начале новой волны протестов.

«Мы должны научиться использовать все виды политических методов борьбы. Надо научиться защищать себя и общество. Мы обязательно должны привести нашу борьбу к победе, и я в этом абсолютно уверен!»- заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, то, что происходит сегодня — это геноцид, желание властей Грузии полностью разрушить страну.

Minval.az