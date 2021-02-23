На крыше здания правительства Армении замечены снайперы. Это видно в видеоматериале, отснятом Новости Армении – NEWS.am.

Отметим, что с раннего утра на площади Сахарова сконцентрировано большое количество стражей порядка в автобусах, поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян должен был посетить 3-ий корпус здания кабмина республики. Последний пешком направился от здания главного корпуса Правительства к 3-му корпусу под скандирование «Никол – предатель!». Сотни полицейских окружили данную территорию, чтобы глава кабмина беспрепятственно мог войти в здание 3-го корпуса комплекса правительственных зданий.



Minval.az