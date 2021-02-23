Акция протеста оппозиционного «Движения за спасение Родины» у третьего здания правительства в Ереване завершилась.

57 граждан подвергнуты приводу. Оцепление снято, передает Новости — Армения.

Замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян сообщил, что в ходе акции приводу были подвергнуты 57 человек по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях («Невыполнение законного требования служащего войск полиции или служащего полиции»).

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Полиция подвергла приводу 25 участников акции протеста у правительства Армении. Напомним, что участники акции требуют отставки Никола Пашиняна.

Как сообщили Новости Армении — NEWS.am в пресс-службе полиции, граждане подвергнуты приводу на основании статьи 182 административного кодекса.

Статья предусматривает штраф в размере 50-кратной минимальной зарплаты за «неподчинение законному требованию полиции».

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