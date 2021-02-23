Лидера крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник, сообщает Sputnik Грузия.

В эти минуты все здание ЕНД полностью занято силами спецназа. На месте собираются сторонники оппозиции, ситуация напряженная.

«Мы продолжаем борьбу», – сказала Хатия Деканоидзе, заявляя что власти использовали во время штурма слезоточивый газ, что неприемлемо для маленькой комнаты.

«Заключением борьба не заканчивается, а только начинается… Что бы они нам не сделали, мы будем бороться до последней капли крови… Спасибо Господу, что все спаслись», – сказал лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

По предварительным данным, Мелия уже увели с территории.

Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.

Мелия заявил, что спецоперация по его задержанию станет концом правления правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузии», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

«Это начало большой победы. Это не они зашли в здание, а это правительство выходит из своего неформального правления. Ни одного гражданина Грузии не должны задерживать из-за Гаврилова. Они хотят, чтобы в стране никто не протестовал, если завтра в страну снова приедет Гаврилов. Но это почетная для нас борьба. Так заканчиваются режимы. Они не смогут сохранить власть, используя спецназ против граждан. Нас будет все больше и больше», – сказал Мелия.

В четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии «Грузинская мечта» выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, который был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.

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